Kinder pilgerten nach Maria Limbach

Die Kinder der Caritas-Kindertagesstätte Sankt Michael Zeil sowie die Buben und Mädchen der beiden Sander Kindergärten Sankt Martin und Sankt Nikolaus pilgerten gemeinsam von Sand aus zur Wallfahrtskirche Maria Limbach. Die Vorbereitung der Wallfahrt zum Thema "Ich bin getauft auf deinen Namen" mit Liedern, Geschichten und Gebeten lag in den Händen der Erzieherinnen. So machten sich 134 Kinder mit ihren Erzieherinnen sowie Müttern als Begleitpersonen auf den Weg. Als geistlicher Begleiter war Pfarrer Michael Erhart dabei, der die Kinder zu Beginn auf die Wallfahrt einstimmte und unterwegs immer wieder sensibel dafür machte, was sie in Gottes guter Schöpfung sehen und hören können. An drei Stationen unterwegs auf dem Radweg hielten die kleinen und großen Pilger an und schauten auf Gott, den sie als "Gott Vater", "Gott Sohn" und "Gott Heiliger Geist" wahrnahmen. Am Ziel empfing Wallfahrtsseelsorger Pfarrer Ottmar Pottler die Pilger. Foto: Brigitte Hamm