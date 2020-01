Kinder musizieren für Kinder

Auch in diesem Jahr veranstalten die Nachwuchsorchester der Jugendkapelle Aurachtal wieder ein winterliches Benefizkonzert. Diesmal erhält die Kindertagesstätte "Sonnenschein" in Münchaurach das Geld, das hoffentlich recht zahlreich am Sonntag, 12. Januar, 15 Uhr, von den Zuhören in die Spendenkörbchen gelegt wird. Es musizieren die Bläserklassen 2019 aus Aurachtal und Weisendorf, die Bläserklasse 2017/18, das Nachwuchsorchester der Jugendkapelle Aurachtal und das Erwachsenenorchester "Nachschlag". In der Klosterkirche in Münchaurach kommen ebenso winterliche Stücke wie Filmmusik zu Gehör. red