Am Sonntag, 12. Mai, präsentiert der Förderverein der Grundschule Forchheim-Reuth das Kinder-Musical "Willi Wühlmaus am Nordpol"

ab 15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Reuth. Im Anschluss an das Theater gibt es ein reichhaltiges Fingerfood-Buffet. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 15. April, bei Blumen-Lösel in der Reuther Straße 27 in Reuth. red