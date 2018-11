Kinder mit Ess-Störung

In der Coburger Kontaktstelle für Selbsthilfe haben sich einige Eltern von essgestörten Kindern beziehungsweise Jugendlichen gemeldet, die sich in einem Gesprächskreis austauschen möchten. Auf die Frage, warum gerade das eigene Kind in die Hungerfalle gerät, bekommen die Eltern in den meisten Fällen keine Antwort. Sie müssen selbst sehen, wie sie diese schwierige Familiensituation bewältigen. Die Eltern möchten sich zu einem ersten Treffen am Mittwoch, 5. Dezember, um 18.30 Uhr, in den Selbsthilferäumen, Neustadter Straße 3, einfinden, um sich gegenseitig kennenzulernen und um über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen zu können. Neue Betroffene können direkt dazukommen. Weitere Informationen können bei der Kontaktstelle Selbsthilfe unter Telefon 09561/89-2576 oder der E-Mail selbsthilfe@coburg.de erfragt werden. red