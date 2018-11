Kinder mit einem Joint erwischt

Einer Polizeistreife fielen am späten Samstagabend zwei Kinder auf, die sich auf dem Spielplatz in Schulnähe aufhielten um dort einen Joint zu rauchen. Ein 14-Jähriger aus der Gemeinde Strullendorf hatte eine geringe Menge des Rauschgiftes mitgebracht und drehte sich zusammen mit seinem 13-jährigen Freund einen Joint. Dieser wurde sichergestellt und die Kinder in Gewahrsam genommen, um sie ihren Eltern zu übergeben. Es erfolgen weitere Ermittlungen, das Jugendamt wird eingeschaltet.