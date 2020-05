Kinder malen gegen Langeweile

Das Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn der Stadt Coburg ist aufgrund der Corona-Krise schon seit einigen Wochen geschlossen. Und mittendrin im Stadtteil erleben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch wenn geschlossen ist, täglich die Anstrengungen, die diese besondere Situation für die Eltern und Kinder im Stadtteil mit sich bringen.

Besondere Malaktion

Es stellte sich schnell die Frage, wie kann man am besten die Kinder bei Laune halten und die Gemüter der Eltern entspannen. So wurden auf Social-Media-Kanäle Bastel- und Backangebote gepostet, übrig gebliebene Bastelmaterialien ausgegeben und eine ganz besondere Malaktion gestartet:

Im Radio wurde über die Münchener Illustratorin Janina Kaufmann berichtet, die für ihr eigenes Kind ein Ausmalbild gestaltet hat, um ihm die aktuelle Situation zu erklären und aufzuzeigen, wie es sich verhalten solle. Dieses Bild hat sie dann auch online gestellt, so dass auch andere Kinder davon profitieren können.

Das Kinder- und Jugendzentrum nahm Kontakt zu der Künstlerin auf und bekam die Erlaubnis, das Bild in Umlauf zu bringen. Viele Kinder haben sich beteiligt und Bilder ausgemalt. Diese hängen nun in verschiedenen Geschäften, öffentlichen Einrichtungen des Stadtteils Wüstenahorn und sogar in einzelnen SÜC-Bussen. red