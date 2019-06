Die Umweltstation Weismain hat für Kinder ab sechs Jahren in den Pfingstferien am Mittwoch, 12. Juni, um 15 Uhr noch ein paar freie Plätze zum Malen mit Pastellkreide. Unter Anleitung von Elfriede Dauer können Sonnenblumen frei nach Vincent van Gogh gemalt werden. Anschließend wird das Bild noch gerahmt. Um Anmeldung wird bis spätestens Freitag, 7. Juni, an die Umweltstation (Telefon. 09571/921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de) gebeten. red