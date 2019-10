Kinder macht mit beim Weihnachtsspiel!

Gabi Makowka und Uschi Kriener organisieren mit Magdalena Mohr ein Weihnachtsspiel. Das erste Treffen findet am Freitag, 11. Oktober, ab 16.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Hartmannstraße statt. Alle Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren können mitmachen. Von Oktober bis Dezember finden Auftritte unter dem Motto "Kinder spielen für Kinder" bei Vereinen, Adventsfeiern und im Rossini-Saal statt. Probe ist einmal in der Woche. Vom Erlös werden Weihnachtspakete für Kinder in der Umgebung gepackt, auch Pater Ratscha aus Indien bekommt einen Anteil für sein Projekt. Info: Uschi Kriener, Tel.: 0971/672 28. sek