Kinder machen Kindern Freude

Geschenke haben die Schüler der Hermann-Grosch-Grundschule in den vergangenen Wochen liebevoll eingepackt (im Bild: Koordinatorin Tina Göller-Kronawitter, rechts vorne, und Konrektorin Anke Turek, rechts hinten). Seit 2001 fährt der Weihnachtspäckchenkonvoi jeden Dezember nach Osteuropa - anfangs nach Rumänien, mittlerweile auch nach Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine. Die gemeinsame Aktion der Serviceclubs Round Table, Tangent Club, Old Tablers und Ladies' Circle bringt die Geschenke bedürftigen Kindern in entlegenen Gegenden, zu Waisen-, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern. Foto: privat