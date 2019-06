Kinder machen Ernährungsführerschein

130 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 der Grundschule Kulmbach-Ziegelhütten besitzen jetzt den Ernährungsführerschein. Im Rahmen des Schulbildungsprogramms "Der Ernährungsführerschein - Die Küche kommt ins Klassenzimmer!" haben die Buben und Mädchen in den vergangenen Wochen gelernt, worauf was es bei der Zubereitung von Lebensmitteln ankommt. Das Programm wurde vom Bundeszentrum für Ernährung entwickelt, die Umsetzung in der Grundschule Kulmbach-Ziegelhütten finanzierte die AOK-Direktion Bayreuth-Kulmbach.

"Ganz im Sinne unserer Jahrgangsmischung arbeiteten dabei Kleine und Große - also beispielsweise Erst- und Viertklässler - in gemischten Gruppen zusammen", erklärt Schulleiterin Sabine Möhrlein.

Die Übergabe der Ernährungsführerscheine an die Kinder markierte jetzt den erfolgreichen Abschluss der Unterrichtsreihe rund um gesunde Ernährung. "Auf dem Weg zum Ernährungsführerschein lernen die Schülerinnen und Schüler mit Lebensmitteln richtig umzugehen und sie mit allen Sinnen wahrzunehmen, zuzubereiten und zu genießen - das ist Ernährungsbildung für Kinder im besten Sinn", so Margot Schmitt, AOK-Koordinatorin für Gesundheitsförderung an Schulen.

Die Buben und Mädchen gehen jetzt routiniert mit vielen Küchengeräten um und kennen wichtige Hygieneregeln. Der Höhepunkt jeder Unterrichtseinheit war das gemeinsame Essen des selbst zubereiteten Knabber-Gemüses mit Kräuterquark, der kunterbunten Nudelsalate und anderer kleiner Gerichte.

Jasmin Ramming vom Elternbeirat zeigte sich begeistert, dass die Schülerinnen und Schüler so gut mitgemacht haben.