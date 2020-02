Kinder lernen wahre Werte kennen

Der Liedermacher Toni Tanner präsentierte in der Grundschule Obertheres ein Singspiel und Mitmachtheater zum Thema "Konsum und Werbung". Für die Schüler der ersten bis zur vierten Klasse war die Aufführung in der Turnhalle ein Vergnügen, das auch zum Nachdenken anregte. Leicht verständlich und entsprechend dem Alter der Schüler thematisierte er den Umgang mit Geld und elektronischen Medien, den Konsumzwang, die soziale Ausgrenzung und Neidgefühle. Während des Singspiels kristallisierte sich heraus, dass es auch um Hilfsbereitschaft und Verzeihen ging. Für das Spiel holte sich Toni Tanner sechs Kinder aus den Reihen der 160 Schüler, die sich in Insekten verwandelten. Im Mittelpunkt stand Bodo, der Kartoffelkäfer, der seine Freunde zum Geburtstag einlud. Die Stimmung war prächtig, bis zwei Wanderheuschrecken in die Party platzten und den Kindern die brandneuen elektronischen "Hornissen-Games" anboten... Am Ende wendet sich durch den finalen Song "Ich steh zu dir" alles zum Guten. Die Botschaft: Wahre Freundschaft ist mehr wert als alles Geld der Welt. Foto: Elke Englert