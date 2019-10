Kinder lernen das Schwimmen

Der nächste Kurs "Schwimmen für Kinder ab sechs Jahren" der Volkshochschule in Knetzgau mit Kursleiterin Petra Schmitt startet am Dienstag, 5. November, von 16.15 bis 17.45 Uhr im Knetzgauer Hallenbad. In diesem Kurs werden mit Spaß und Freude besonders die Atemtechnik sowie Bein- und Armbewegungen geschult. Kinder, die die Voraussetzungen erfüllen, können am Ende des Kurses das "Seepferdchen" erwerben. Der Kurs umfasst zehn Tage (Dienstag und Donnerstag). Die Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Knetzgau (Sandra Jilke, Ruf 09527/1046, ab 16 Uhr) entgegen. red