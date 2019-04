Kinder lernen das Schwimmen

Eine lustige Kinderschar tummelt sich im Hallenbad in Ebern. 19 Kinder nehmen am ersten Schwimmkurs der Wasserwacht Ebern im Jahr 2019 teil. Der Kurs geht über zwölf Stunden, wie die Vorsitzende Michaela Hülbig erläuterte. Geleitet wird der Kurs von Irmgard Morgenroth, die bei jeder Übungsstunde auf sieben bis elf Helfer setzten kann. Die letzte Übungsstunde ist am 13. April und hier können die Kinder entweder den "Frosch" oder das "Seepferdchen" erwerben. Alle seien mit Begeisterung dabei, freut sich Morgenroth über die Kinder. hw