Kinder legen eine Blumenwiese an

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba hat gemeinsam mit der Gemeinde das Freigelände am Telekom-Gebäude oberhalb vom Friedhof neu angelegt und will es neu gestalten. Hierbei soll ein Stück der Grünanlage als Blumenwiese angesät werden. Dafür braucht der Verein die Unterstützung vieler Kinder. Am Dienstag, 11. Juni, um 15.30 Uhr geht es los. Treffpunkt ist am Telekom-Gebäude gegenüber vom Spielplatz in der Kapellenstraße. Nach der Arbeit gibt es eine kleine Stärkung für die kleinen und großen Helfer. red