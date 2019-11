Kinder laufen für Kinder und sammeln fast 3500 Euro

Bereits zum Ende des letzten Schuljahres hatten die Kinder der Grundschule Hausen ihre Laufschuhe geschnürt, um für einen guten Zweck zu laufen. In diesem Jahr fiel die Wahl dabei auf die "Kinderarche St. Christophorus" in Hirschaid. In dieser Pflegeeinrichtung werden schwerstpflegebedürftige Kinder und Jugendliche rund um die Uhr betreut.

Hoch motiviert liefen die Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen auf dem Sportgelände Runde um Runde. So wurden insgesamt 843 Kilometer zurückgelegt und ein Spendenbetrag von 3467 Euro gesammelt, der jetzt offiziell und stolz von den Kindern an die Kinderarche übergeben werden konnte.

Im Rahmen der Übergabe erhielten die Schüler einen Einblick in den Alltag der Kinder und Jugendlichen in der Pflegeeinrichtung. Die Spende fließt unter anderem in die Finanzierung musiktherapeutischer Maßnahmen. red