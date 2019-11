Kinder konnten ihre ganze Beweglichkeit einsetzen

"Wir machen Kinder stark" lautete das Motto am Tag des Kinderturnens beim TV Weidhausen. Dieser Tag ist der öffentlichkeitswirksame Bestandteil der Offensive "Kinderturnen" des Deutschen Turnerbundes, der immer im November deutschlandweit durchgeführt wird. An diesem Tag sind alle Vereine aufgerufen, durch entsprechende Aktionen möglichst viele Kinder zum Mitmachen zu motivieren und die Begeisterung für das Kinderturnen zu wecken. Insgesamt kamen 50 Kinder mit ihren Eltern in die Turnhalle. Jedes Kind bekam eine Laufkarte, mit der es insgesamt zwölf Stationen absolvieren konnte. Aufgeteilt auf sechs Bereiche mit je zwei Übungen waren die Kids motorisch beim Rollen, Gehen und Rutschen gefordert. Die Sinne sollten beim Werfen und Fangen geschult werden, um die Teamfähigkeit ging es in der Rhythmus- und Bewegungslandschaft. Wer alle Stationen erfolgreich gemeistert hatte, durfte sich am Ende ein kleines Geschenk aussuchen. Eine lustige Aktion, die den Kindern viel Spaß bereitete, war die Aktion "Purzelbäume um die Welt". Das Ziel des Deutschen Turnerbundes hierbei ist es, einmal die Welt mit Purzelbäumen zu umrunden. Jeder Purzelbaum zählt zwei Meter. Am Aktionstag konnten beim TVW 132 Purzelbäume gezählt werden.Gerade weil bei diesem Kinderturnen nicht die sportlichen Höchstleistungen, sondern der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand, zeigten sich die Kids überaus kreativ und alle waren mit Eifer und Freude bei der Sache. Klaus Gagel