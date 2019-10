Kinder können töpfern bei der VHS

Bei einem Kurs der Volkshochschule können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren tolle Sachen, wie zum Beispiel einen Becher, eine Müslischale, ein Windlicht oder ein anderes Objekt nach ihrer eigenen Vorstellung aus dem Werkstoff Ton formen. Der Kurs findet am Montag, 28. Oktober, um 13.30 Uhr im Werkraum in der Lossaustraße 3 b statt, ein weiterer Termin zum Glasieren ist am Mittwoch, 20. November. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red