Kinder können in der Kirche übernachten

Am Freitag, 13. Juli, wird es eine "Church Night" und eine Übernachtung für Kinder und Jugendliche in der Christuskirche geben. Das Abenteuer beginnt um 18 Uhr mit einem Grillabend, bevor man sich später mit Isomatte und Schlafsack für die Nacht in das Innere der Kirche begibt. Hierfür kann man sich unter Telefon 09572/382976 anmelden und somit einen Schlafplatz sichern. mts