"Betreten der Küche verboten! Kinder kochen für ihre Eltern!" Unter diesem Motto veranstaltet der Jugendförderverein der evangelischen Kirchengemeinde am Samstag, 20. Juli, einen "Kinder-Koch-Vormittag". Um 10 Uhr treffen sich hierfür interessierte Kinder im Gemeindehaus, um für ihre Eltern zu kochen und zu grillen. Das "Endergebnis" wird dann gegen 12 Uhr gemeinsam verspeist. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 19. Juli, direkt über den Jugend-Förderverein unter der Telefonnummer 09572/386863 oder per E-Mail an foerderverein@christuskirche.info möglich. red