Kinder in ihrer Lebenswelt verstehen

Der Jugendhilfeträger iSo - Innovative Sozialarbeit - lädt am Donnerstag, 5. Juli, um 18 Uhr zum Vortragsabend mit Ulrich Deinet ins Jugendzentrum am Margaretendamm 12 a ein. Inhaltlich geht es besonders darum, Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in ihrem Sozialraum zu verstehen und daraus Anforderungen und Ziele für Soziale Arbeit und Bildungseinrichtungen zu formulieren. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter anmeldung@iso-ev.de ratsam.