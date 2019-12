Seit 2001 fährt der Weihnachtspäckchenkonvoi jeden Dezember nach Osteuropa - anfangs nach Rumänien, mittlerweile auch nach Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine. Bei der Aktion dreht sich alles um die liebevollen Geschenke, die von Kindern in hiesigen Schulen gepackt wurden. Zusammen mit Kooperationspartnern vor Ort wird dafür gesorgt, dass die Hilfe ankommt - insgesamt wurden schon über eine Million Weihnachtspäckchen an Kinder verteilt.

Die gemeinsame Aktion der Serviceclubs Round Table, Tangent Club, Old Tablers und Ladies" Circle bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in den Bestimmungsländern. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern! Das wollten in diesem Jahr auch die Schülerinnen und Schüler der Johann-Gemmer-Schule in Ahorn. Ihre Päckchen werden viel Freude in die Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in Osteuropa bringen. Christian Göller