Am Samstag, 12. Oktober, steht von 9.30 bis 12.30 Uhr in Forchheim in der Fußgängerzone ein Info-Stand der Adventgemeinde zur Paketaktion "Kinder helfen Kindern". Zum 20. Mal soll hiermit zu Weihnachten Heim- und Waisenkindern in osteuropäischen Ländern Freude bereitet und Hilfe für Einrichtungen geleistet werden.

Die Pakete gehen nach Serbien. Dazu packen Kinder mit ihren Eltern ein weihnachtliches Paket. Die Hilfsorganisation Adra transportiert diese dann in die Kinderheime, Waisenhäuser und Behinderteneinrichtungen. Die Paket und Anweisungen, was beim Befüllen zu beachten ist, erhält man am Info-Stand oder in der Adventgemeinde Forchheim in der Merowingerstraße 5, wo die Pakete abgegeben werden können: Sonntag, 10. November, 13 bis 15 Uhr, Donnerstag, 14. November, 16 bis 18 Uhr. Andere Termine können per E-Mail an adventgemeinde-forchheim@freenet.de vereinbart werden. red