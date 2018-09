Kinder hatten Spaß mit Kennenlernspiel und "Käsefluch"

In der Schulbibliothek in Haßfurt fand am vergangenen Wochenende die beliebte Lese- und Spaßnacht für Kinder von acht bis elf Jahren statt. Von Freitagabend auf Samstag übernachteten insgesamt 20 "Lesemäuse" zwischen den Bücherregalen. Das Motto lautete in diesem Jahr "Greg's Tagebuch", und so drehte sich die gesamte Veranstaltung um die gern gelesene Comic-Romanreihe von Jeff Kinney. Mittlerweise gibt es zwölf Bände, in denen die Hauptfigur, Greg Heffley, mit viel Humor über seinen alltäglichen Überlebenskampf in der Schule, seine Familie und seine Freunde schreibt.

Die Kinder tauchten an diesem Abend in die abenteuerlichen Erlebnisse und Begegnungen des jungen Greg ein. Mit sehr viel Spaß lasen sie Auszüge aus dem ersten Band "Von Idioten umzingelt" und absolvierten thematisch passende, knifflige Spielestationen. Weder schwierige Quizfragen noch die Aufgaben bei ausgefallenen Geschicklichkeitsspielen blieben dabei ungelöst.

Stinkekäse-Staffellauf

Als besonderer Höhepunkt der diesjährigen Lese- und Spaßnacht traten die Kinder im Stinkekäse-Staffellauf gegeneinander an. Der von Greg und seinen Mitschülern gefürchtete Stinkekäse klebt bereits seit sehr langer Zeit auf dem Asphalt seines Schulhofes. Eines Tages hatte Dennis Walsh den Stinkekäse mit dem Finger berührt und war dadurch mit dem "Käsefluch" belegt worden. Der einzige Weg, den "Käsefluch" loszuwerden, ist, ihn an jemand anderen weiterzugeben. Die Lesenacht-Besucher setzten während des Stinkekäse-Staffellaufs alles daran, nicht den Fluch zu bekommen.

Nach den abenteuerlichen Spielen konnten sich die Kinder beim gemeinsamen Abendessen stärken. Riesige Pizzen haben die Herzen der Kleinen höher schlagen lassen.

Im Anschluss an das Essen kamen alle in gemütlicher Runde zur Ruhe. Der 30-jährige Christian aus Wonfurt sorgte beim gemeinsamen Singen am Lagerfeuer mit heiterer Gitarrenmusik für gute Stimmung. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und die Mitarbeiterinnen des Bibliotheks- und Informationszentrums (Biz) ermöglichten einen vergnüglichen und reibungslosen Ablauf des Abends.

Zuletzt bauten alle zusammen das Nachtlager der 20 "Bücherhelden" auf. Die dachten aber noch lange nicht ans Schlafen: Mit Taschenlampe und Kuscheltier schmökerte so mancher hochzufrieden bis in die tiefe Nacht hinein.

So war es nicht verwunderlich, dass die Eltern am nächsten Morgen teilweise müde "Lesemäuse" vorfanden und die Mit-arbeiterinnen des Biz sich über einen extrastarken "Guten-Morgen-Kaffee" freuten. red