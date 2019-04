Kinder gingen zum ersten Mal zum Tisch des Herrn

Die heilige Erstkommunion durften am Ostermontag ein Mädchen und fünf Buben in der Hochstadter Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" empfangen.

Mit dem Musikverein

Angeführt vom Musikverein Hochstadt zogen sie in ihren festlichen Kleidern und Anzügen zusammen mit Pfarrer Diter Glaeser, ihren Eltern, Paten und Angehörigen feierlich in das Gotteshaus ein. Während des Gottesdienstes trugen die Kommunionkinder Fürbitten vor. Dann durften sie zum ersten Mal den Leib Christi am Tisch des Herrn empfangen.

Pfarrer Glaeser bedankte sich am Ende des Gottesdienstes bei allen Helfern, die die Kinder mit auf das große Ereignis vorbereiteten und den Gottesdienst mitgestalteten. Werner Hauber