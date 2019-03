Kinder gestalten Zukunftsschule

Das Architektenteam "Die Baupiloten BDA" aus Berlin ist bekannt durch seine mehrfach ausgezeichneten Partizipations-Projekte. Dem Team gelang es, mit Grundschülern der Schule am Deerlijker Platz spielerisch "Wunschwelten" zu erschaffen. Mit der eingesetzten "Baupiloten-Methode" konnten die Kinder mitbestimmen, wie sie sich ihre neu zu bauende Schule vorstellen. Manche Objekte erinnern an Raumstationen, die mit Luftschleusen versorgt werden, andere an eine Unterwasserwelt. Es entstanden eine Kuschelecke und eine Rutsche, auf der man schnell in die Pause gelangen kann. Die fantasievollen Entwürfe werden in einer Ausstellung im Rathaus gezeigt. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 14. März, um 9 Uhr im Foyer statt. Die Schau kann bis 31. Mai, besucht werden, und zwar montags von 8.15 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 8.15 bis 12 Uhr, donnerstags von 8.15 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.15 bis 12 Uhr. red