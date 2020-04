Kinder gestalten Mutmach-Weg

Das Team des Rosenberg-Kindergartens hat sich in der Corona-Zeit, in der die Kleinen nicht den Kindergarten besuchen können, in einem Brief an genau diese gewandt. In dem Schreiben bitten sie die Kinder darum, einen vorgegebenen Weg im nahen Festungswald mit etwas Selbstgebasteltem zu verschönern. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die einzige Vorgabe dabei ist, dass es aus Naturmaterialien hergestellt sein muss. Wenn das "Kunstwerk" vollendet ist, dürfen die Kinder es dann am Wegesrand ablegen bzw. aufstellen zur Freude aller, die diesen Weg gehen. Deshalb bitten die Kinder und das Team, die kleinen Kunstwerke an ihrem Platz zu lassen, so dass sich viele Menschen am "Mut-Mach-Weg" erfreuen können. Der Weg beginnt am Rosenberg-Kindergarten in Richtung des Wasserbehälters. Ab dann heißt es nur noch, von einem zum anderen Kunstwerk zu spazieren und über die vielen Entdeckungen, die man am Wegrand findet, zu staunen. Entspannen kann man dann am Ziel, an dem selbstgestalteten Waldsofa vom Rosenberg-Kindergarten. red