Kinder genossen das Narrenfinale

Steinberg/Hesselbach — Nicht nur die Kinder von Steinberg und der umliegenden Orte freuen sich auf den Kinderfasching. Auch alle junggebliebenen Faschingsfans und insbesondere auch die Omas und Opas sind begeisterte Zuschauer - vor allem, wenn man die eigenen Enkel als Mitwirkende des Programms sehen kann. Auch heuer hatte sich der Musikverein Steinberg, der unter Vorsitz von Florian Neder alljährlich die Super-Gaudi initiiert, wieder einiges einfallen lassen. Neben einigen Darbietungen der "Staaberche Fousanocht", bot das Feuerwerk der Fröhlichkeit gute Laune, tolle Musik - und ein stimmungsgeladenes Programm voller Heiterkeit und Humor.

Schauplatz des närrischen Treibens war einmal mehr die Kronachtalhalle. Die zahlreichen Gäste, für die eine phantasievolle Verkleidung wieder ein absolutes "Muss" war, konnten sich dabei noch einmal an einigen Top-Auftritten der Büttenabende erfreuen. In Reihen der Ehrengäste sah man insbesondere das diesjährige Prinzenpaar - Prinzessin Isabell I. und Prinz Kevin I. - samt ihrem Hofstaat.

Eierlauf und Ententanz

In Hesselbach lud die örtliche Jugendgruppe unter dem Motto "Es lebe der Sport" zu einem fröhlich-bunten Nachmittag voller Spaß, guter Laune und kleinen sportlichen Wettbewerben ein. Im zur Sportarena mutierten Gemeindehaus tanzten und feierten toll kostümierte Fußball-Stars, Tennis-Asse, Football-Legenden, Radsport-Profis, Cheerleaders & Co. Erlaubt war alles, "was Sport macht". Natürlich mischten sich aber auch einige Tiere, Prinzessinnen sowie Cowboys und Indianer unter die Athleten. Für sie alle hatte die Jugendgruppe Hesselbach auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit Spielen, Tänzen und jeder Menge Musik zusammengestellt. Als "Aufwärm-Training" war das sportliche Völkchen, angeführt durch den - sich dem Faschings-Motto outfitmäßig angepassten - Musikverein Hesselbach, zuvor in einem "kleinen, aber feinen" Umzug durch die Straßen des Bergdorfs zum örtlichen Gemeindehaus gezogen. In der gut gefüllten "Sportstätte" ging dann - nach einer kurzen Begrüßung durch Alexander Hoderlein von der Dorfgemeinschaft Hesselbach - die Party mit Spielen wie "Eierwettlaufen" und dem "giftigen Ball" gleich richtig los. Es folgte der unverwüstliche Ententanz, der natürlich nicht die einzige Tanzeinlage an diesem sportlich-rasanten Faschingsnachmittag bleiben sollte.

Ausrichter des Gemeinschaftsprojekts "Hesselbacher Kinder-Fasching" sind seit rund 30 Jahren die Vereine der örtlichen Dorfgemeinschaft. Lange Jahre hatte die DG die Kinder beim Fasching selbst "bespaßt". Ab 2013 übernahmen dies die engagierten Jugendlichen der ein Jahr vorher wiedergegründeten Jugendgruppe, die seitdem das Dorfleben in vielfacher Art bereichert.