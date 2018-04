Kinder gehen auf Zeitreise mit Dorfschmied Bernhard Belzer

Ein Schmied kann alles, sogar viereckige Löcher bohren! Das haben die Kinder der Cunz-Reyther-Grundschule im Dorfschmiedmuseum in Niederndorf hautnah erleben können. Der Förderkreis der Grundschule hatte Führungen organisiert, damit die Schüler Geschichte vor Ort anschauen können.

Bernhard Belzer hat vergangenes Jahr ein Museum in seiner ehemaligen Schmiedewerkstatt (Niederndorfer Hauptstraße 19, Herzogenaurach) eingerichtet und jetzt zeigt er stolz Interessenten seine Kunst. Und die Kinder waren sehr interessiert, aber das war auch kein Wunder. Belzer erzählte leidenschaftlich über seinen Beruf und über die Ausstellungstücke, die alle eine eigene Geschichte haben. Was er anbietet, ist nicht eine Führung, sondern eine wunderbare Zeitreise.

Die Kinder waren mit dem kleinen Bernhard in seiner Kindheit unterwegs und sahen mit seinen Augen das Leben des Dorfschmiedes und seiner Familie. Sie durften fragen, erraten und manche Sachen sogar selber ausprobieren. Der Höhepunkt war natürlich, als Belzer ein Stück Eisen ins Feuer legte und den Kindern zeigte, wie er das glühende Metall bearbeitet und tatsächlich ein viereckiges Loch bohrt.

Wer sich ebenfalls auf eine besondere Zeitreise mitnehmen lassen will: Das Dorfschmiedmuseum ist an jedem zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Jolan Hoffmann-Herbszt