Kinder gärtnern

Jeden zweiten Montag trifft sich die Kindergruppe des Bundes Naturschutz Bamberg, um gemeinsam auf dem Gelände des Selbsterntegartens Süd eine Gemüse-Parzelle zu bestellen. Egal, ob gemeinsame Beetpflege, Zubereitung kleiner Snacks mit dem vorhandenen Gemüse oder beim Schmecken, Riechen und Anfassen der Pflanzen - es gibt immer etwas zu entdecken und zu tun, heißt es in der Mitteilung. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis elf Jahren. Termine sind die Montage 17. Juni, 1. Juli und 15. Juli jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist der kleine Unterstand auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft. Der Zugang erfolgt über die Forchheimer Straße in der Nähe der Brose-Arena. Anmeldung an bamberg@bund-naturschutz.de oder unter der Telefonnummer 0951/5190611. red