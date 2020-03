Kinder für die Natur begeistern

Zehn Jahre lang hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Coburg kostenlose Umweltbildung für Kinder angeboten. Nun hören zwei von drei Kindergruppenleitern auf, und der LBV sucht dringend neue Gruppenleiter, um sein kostenloses Angebot weiter aufrechterhalten zu können. Ein Informationsabend dazu findet morgen, 13. März, in der LBV-Geschäftsstelle, Ziegelei 4b, in Dörfles-Esbach statt und ist kostenlos. Beginn ist 18.30 Uhr. Um eine kurze Anmeldung unter der E-Mail-Adresse coburg@lbv.de oder Telefon 09561/40797-0 wird gebeten. Wer sich vorstellen kann, mit jungen Menschen die Schönheit und Lebendigkeit der Natur spielerisch zu entdecken, der ist beim Landesbund für Vogelschutz genau richtig. Egal ob spielend in Wald und Wiese oder forschend beim Besuch eines Imkers: Der Themenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt, heißt es in einer Mitteilung. red