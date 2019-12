Kinder für Chor gesucht

In der Friedenskirche Kulmbach wird ein Kinderchor den Familiengottesdienst am Heiligen Abend musikalisch ausgestalten. Es werden drei fröhliche, einfache Lieder mit Bewegungen vorbereitet. Am Donnerstag, 12. Dezember, und am Donnerstag, 19. Dezember, finden jeweils um 16.30 Uhr dazu die Proben im Gemeindezentrum der Friedenskirche statt. Diakon Günther Wagner sucht noch Kinder, die mitsingen möchten. Informationen und Anmeldung unter 09221/6909832. red