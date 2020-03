Kinder freuen sich über neue Bausteine

Als sich vor genau acht Jahren im katholischen Pfarrzentrum in Kronach engagierte Leute zusammenfanden und den " Förderverein katholischer Kindergarten Rosenberg Kronach " aus der Taufe hoben, war dessen Ziel die Unterstützung des ideellen und materiellen Erhalts sowie die Weiterentwicklung des Kindergartens, auch durch außerplanmäßige Aktionen und Anschaffungen. Letzteres war jetzt wieder einmal Anlass für einen Fototermin mit den Vorsitzenden Dominik Denzner und Alexander Behringer.

Die Mittel des Fördervereins kamen diesmal den Kleinsten, den sogenannten Kiga- Zwergen zugute. Die wöchentliche "Bewegungsbaustelle" ist nun um eine Attraktion reicher geworden. Mit den neuen Maxisoftbausteinen können die Kleinen nun in ihrer Kreativität und Bewegungsfreude gefördert werden. Sie bauen selbständig verschiedene Stationen auf, die sie dann beim gemeinsamen Spiel nutzen.

Dabei ist gemeinsames Tun und Entscheiden notwendig, weil es das Sozialverhaltens der Kinder immens fördert. Die Kinder werden dabei auch im Bereich der Grobmotorik gefördert und bei der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins unterstützt. Während des gemeinsamen Turnens Rücksicht aufeinander zu nehmen, eventuell Hilfestellung zu leisten und sich in eine Gruppe einordnen zu können sind dabei wichtige Nebeneffekte, die für das Leben in der Gemeinschaft notwendig sind und bereits im Kindergarten eingeübt werden müssen.

Die Leiterin des Kindergartens, Birgit Kestel, dankte im Namen des Teams und der Kinder dem Förderverein für die großzügige Unterstützung in den vergangenen Jahren. So konnte durch die finanzielle Unterstützung des Vereins eine "Lernwerkstatt" eingerichtet werden, die gerade von den Vorschulkindern sehr gerne genutzt wird und und in der sie selbstverantwortlich an verschiedenen Stationen lernen können.

Unter anderem unterstützt der Verein den Kindergarten bei den jährlichen Ausflügen der Vorschulkinder mit einem Zuschuss für Zugfahrt und Eintrittskarten. Mittlerweile gehören dem Verein über 80 Mitglieder an und selbst ehemalige Kindergarteneltern und Großeltern halten dem Verein immer noch die Treue.