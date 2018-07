Rita Wittmann



Die Kindertagesstätte St. Nikolaus Höchstadt feierte anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens - die Kindertagesstätte wurde 1958 am Brauhaus in Höchstadt vom damaligen Stadtpfarrer Nikolaus Zimmermann ins Leben gerufen - ein großes Kinderfest. Eingeladen waren die beiden Geschwisterkitas St. Michael und St. Hedwig. Alle drei Kitas St. Nikolaus, St. Michael und St. Hedwig liegen in der Trägerschaft der katholischen Kirchenstiftung St. Georg.Freudig nahmen die Kinder und Mitarbeiterinnen aus den anderen Kitas die Einladung an.Weit mehr als 300 Kinder feierten im Garten und im Haus der Kita St. Nikolaus. Die kleinen und die großen Gäste waren begeistert. Eine Stimme sagte: "Eine neue Idee für ein Sommerfest ist geboren. Kinder feiern mit Kindern." Angeboten wurden für die Kleinen unter anderem eine Bimmelbahn, eine Edelsteinschatzsuche im Sandkasten, ein Entenangeln, Riesenseifenblasen, ein Luftballonweitflugwettbewerb und ein Bewegungsparcours.Bevor die Feier losging, trafen sich alle Vorschulkinder der drei Kindergärten und begrüßten Erzbischof Ludwig Schick musikalisch, der zur Firmung in die Stadtpfarrkirche angereist war. Erzbischof Schick freute sich sehr und segnete die Vorschulkinder.