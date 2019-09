Kinder erprobten sich als Bergarbeiter

Auf die Spuren des historischen Bergbaus machten sich 16 Kinder im Rahmen des Wallenfelser Ferienprogramms. Ausgerichtet wurde der Tag vom örtlichen Frankenwaldverein. Es gab so viel Wissenswertes über die jahrhundertealte Geschichte bergmännischen Wirkens im Rodachtal. Aufmerksam lauschten die jungen "Bergarbeiter" den Ausführungen von Familienwartin Silke Schirmer und von Obmann Jürgen Schlee und erfuhren so, wie bedeutsam, aber auch mühsam der Bergbau früherer Zeiten in ihrer Heimat war.

Vom Naturerlebnis Leutnitztal ging es zunächst in den Steinbruch im Schmiedsgrund, in dem einst hartes Basaltgestein gewonnen wurde. Dieses wurde zum Bau alter Wallenfelser Häuser vorwiegend im 18. und 19. Jahrhundert genutzt.

An einem Forstweg stießen die Kinder auf rot gefärbtes Minorettengestein, das durch einen Vulkanausbruch vor Hunderten von Millionen Jahren freigelegt wurde. Hier konnten sie sich mit Hämmern und Meiseln im Zerteilen von Gestein erproben. An einer Lichtung erzählte Silke Schirmer die Sage vom kleinen Silberbergzwerglein. Weiter ging es über einen auf Schiefer gegründeten Waldweg, an dem die Kinder dann selbst erfuhren, wie mühsam es war, mit einfachem Werkzeug einen Stollen in einen Berg zu treiben.

Hauptziel waren die aus dem 14. Jahrhundert stammenden Bergbaustollen am Fuße des Silberberges am Parkplatz der B 173. Die "Carlszeche" lieferte über Jahrhunderte Blei für die Buchdrucker und Silber für den Bischof in Bamberg zur Münzherstellung.

Am Ende des Tages zeigten sich die Kinder beeindruckt von den Erzählungen über das kärgliche Leben der Bergarbeiterfamilien, die schlechten Arbeitsbedingungen und den geringen Lohn für die harte Arbeit über und unter Tage. Als besondere Überraschung erhielt jedes Kind vom Frankenwaldverein eine Bergarbeitermütze und einen quarzhaltigen Findling. js