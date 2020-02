Kinder erobern Geschäfte und besuchen Senioren

In leicht veränderter Form ist am Donnerstag die alte Tradition der Kindergartenkinder fortgesetzt worden. Wie in den Jahren zuvor zogen die Kleinen am Altweiberfasching durch die Stadt und besuchten die Geschäfte, wo schon kleine Geschenke für sie bereitlagen. Heuer endete der Umzug ausnahmsweise nicht im Rathaus, sondern im Seniorenzentrum St. Elisabeth. Dafür wird Bürgermeister Helmut Blank am heutigen Freitag den Kindern einen Besuch abstatten.