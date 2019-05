Kinder erobern Bambergs Straßen

238 Unfälle mit Fahrradbeteiligung in Bamberg im Jahr 2018 stellen einen neuen Rekordwert dar und ganz generell wird der Stadt auch von außen attestiert, dass man sich in ihr auf gefährlichem Pflaster bewegt. So sah das ZDF Bamberg im Frühjahr 2018 in einer deutschlandweiten Studie in der

Kategorie "Verletzte und Getötete im Straßenverkehr" auf Platz 398 von 401 Kommunen. Der "Focus" sprach der Welterbestadt in einer eigenen Erhebung vom Dezember 2018 in der Kategorie "Sicherheit im Straßenverkehr" mit Platz 401 von 401 Städten und Landkreisen sogar die rote Laterne als Schlusslicht zu.

Auf diese Zahlen verweist die Initiative Radentscheid in einer Pressemitteilung und mahnt zu mehr Einsatz für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Dabei dürfe die Verantwortung nicht nur in der Verkehrserziehung gesucht werden, vielmehr müsse die Infrastruktur so gestaltet sein, dass die "Vision Zero" (keine Verkehrstoten und Schwerverletzten) keine bloße Vision bleibe.

Die Initiative Radentscheid Bamberg wiederholt daher am kommenden Samstag die inzwischen in vielen Städten etablierte Kidical Mass und organisiert zum zweiten Mal nach 2018 wieder eine Kinderfahrraddemo in Bamberg. Hierzu wird die Polizei Straßenzüge absperren, so dass die Kleinen die gesamte Fahrbahn in ihrem Tempo nutzen können. Während die Kinder und Eltern mit ihren Rädern, Laufrädern, Rollern, Seifenblasen, Musik, etc. Spaß haben und die freien Straßen genießen dürfen, soll das Format zu mehr politischem Einsatz für bessere Radverkehrsbedingungen aufrufen.

Abgeleitet vom Phänomen der Critical Mass, wo sich in Tausenden Städten weltweit einmal im Monat Radfahrende treffen, um als Verband gemeinsam durch die Straßen ihrer Stadt zu fahren, will die Initiative zeigen, dass die Straße allen gehört - auch den Kindern.

Die Teilnehmer sammeln sich am 4. Mai um 13.30 Uhr am Schönleinsplatz/E.T.A.-Hoffmann-Platz am Spielplatz im Harmoniegarten (vor Café Luitpold) und starten dann von dort aus gemeinsam um 14 Uhr in Richtung Lange Straße auf den Innenstadtring. Es handelt sich um eine von der Initiative Radentscheid Bamberg angemeldete Demonstration, so dass alle Teilnehmer sicher und abgeschirmt vom Kfz-Verkehr fahren können. red