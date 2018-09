Kinder erleben Schwarzlichttheater

Vorhang auf und Schwarzlicht an heißt es vom 5. bis 7. Oktober in Eggolsheim.

Mädchen und Jungen im Alter von elf bis 14 Jahren können an diesem Wochenende selbst erleben, was es heißt, ins Schwarze Theater einzutauchen, also die unterschiedlichen Tricks zu erlernen und auszuprobieren, die für das Schwarzlichttheater notwendig sind. Schwarzlicht ist eine ganz besondere Art des Theaterschauspiels, bei der diejenigen Elemente, die wichtig sind, im Schwarzlicht leuchten und die restlichen Teile von der Dunkelheit geschluckt werden. Daraus wird gemeinsam mit Betreuern des Kreisjugendrings (KJR) ein eigenes Schwarzlicht-Theaterstück entwickelt und dies bei der Premiere am Sonntag den Eltern, Freunden und Verwandten zur Schau gestellt. Das Schwarzlichttheater findet am 5. Oktober von 15 bis 20 Uhr, am 6. Oktober, von 10 bis 20 Uhr und am 7. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Kulturscheune Eggolsheim, Hauptstraße 27, statt. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Die Anmeldung ist über die KJR-Internetseite www.kjr-forchheim.de oder schriftlich über das Jugendbüro (Am Streckerplatz 3 in Forchheim) bis zum 20. September möglich. red