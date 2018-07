Kinder entführten ins Land von Biene Maja und Willi

tb



In die Rolle der Bienen schlüpften die Buben und Mädchen beim Sommerfest des Kindergartens St. Elisabeth in Ludwigschorgast Ein guter Gedanke, schließlich gibt es in Wirklichkeit ohne die Nutztierchen keine Blüten an Bäumen, kein Obst und keine Blumen.Im Spiel machten sich die Biene Maja und ihr Freund Willi auf den Weg zur Nahrungssuche und entdeckten bald eine wunderschöne Blumenwiese als Futterquelle.Schnell kamen immer mehr und mehr ihrer Artgenossen. Voller Freude tanzten sie gemeinsam den Bienentanz.Am Ende sangen die Kinder das bekannte Lied von der Biene Maja, ehe sie die "Bühne" verließen. Für ihre Darbietungen, die das Kindergartenteam um Leiterin Tanja Hattinger einstudiert hatte, ernteten die Kleinen viel Beifall.Gerne nutzten die Kinder die Mitmachaktion des Gartenbauvereins unter dem Motto "Den Garten ertasten und riechen" und die Löschübung der Feuerwehr mit der Kübelspritze auf eine "brennende Hausattrappe".Dazu ließen eine Tombola, das Schminken und köstliche Speisen den Nachmittag wie im Flug vergehen. Zu den Gästen zählten Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani, Pfarrer Michal Osak und Gemeindereferent Peter Wilm.