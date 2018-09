Kinder entdecken im idyllischen Leutnitztal den Wald und seine Schätze

Die Vielfalt der Natur stand beim Ferienprogramm des örtlichen Frankenwaldvereins im Vordergrund. Die Wildnispädagogin Tanja Sünkel von der Naturheilpraxis "Sinnes-Tau" in Stadtsteinach nahm die elf teilnehmenden Kinder mit auf eine Waldentdeckungstour ins idyllische Leutnitztal.

Etwas unschlüssig, was auf sie zukommen würde, machten sich die Kids auf einen Weg, der sowohl Überraschendes als auch Lehrreiches für sie brachte. Der naturverbundenen Referentin gelang es, die heimischen Pflanzen und die Tierwelt den jungen Naturforschern kindgerecht näherzubringen. Keiner von ihnen hatte schon mal davon gehört, dass die weißen und schwarzen Bohnen des kräftig sprießenden Japanischen Springkrautes besonders nussig schmecken. "Es gibt kein Unkraut, alles hat seinen Sinn in der Natur". Mit diesem Satz überzeugte Tanja Sünkel ihre Wegbegleiter, auch die Brennesseln am Wegesrand zu kosten. Breitwegerich und Beifußpflanzen lernten die Kinder ebenfalls kennen. Auf einer Wiese an einem im Leutnitztal gelegenen Teich wurde mit Schätzen aus dem Wald stille Post gespielt. Auf diese Weise hatten die jungen Forscher die Gelegenheit, unter anderem ein Rehgeweih, ein Wildschweingebiss und einen Marderschwanz in der Hand halten zu dürfen. Einen breiten Raum nahm das Zusammenspiel der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft ein. Äußerst lehrreich war das Kennenlernen der vier Himmelsrichtungen, wobei ein bekannter Spruch hilfreich zur Seite stand: "Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen".

Bei der Wanderung durch das Leutnitztal erfuhren die Kinder auch, Fichten und Tannen anhand der jeweiligen Zapfen zu unterscheiden. Sie lernten, die natürliche Umgebung zu entdecken und sich im Wald zu orientieren. Auch das Gefühl, im weichensamtigen Moos von Fichtenwäldern zu laufen und den besonderen Duft des Waldes bewusst aufzunehmen, war für viele Neuland. Und besondere Neugierde weckte ein im Wald freiliegendes Nest von Erdwespen.

Eifrig sammelten die Kids auf dem Rückweg zum NaturErlebnis-Gelände trockenes Reisig für ein Lagerfeuer zum Kochen einer Gemüsesuppe und zum Stockbrotbacken. Dabei lernten sie auch, wie man in freier Natur ohne Hilfsmittel ein Feuer entfachen kann, aber auch, welche Vorsichtsmaßnahmen man dabei beachten muss. red