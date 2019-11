Kinder empfangen den Nikolaus

Ein buntes Kaleidoskop sportlicher Aktivitäten präsentiert der Turnverein Weidhausen jedes Jahr im Rahmen seines vorweihnachtlichen Turnnachmittags. Am Sonntag, 8. Dezember, ist es wieder so weit. Dann zeigen die vielen Abteilungen des Vereins ihr Können in der Michelauer Mainfeldhalle. Hallenöffnung ist um 13.30 Uhr, los geht's mit den Vorführungen um 14.30 Uhr. Zum abwechslungsreichen Programm gehören auch das Kinderturnen und das Geräteturnen. Fester Bestandteil des Turnnachmittags ist auch die Ausgabe der errungenen Sportabzeichen. Im weihnachtlichen Teil zeigen die Jüngsten vom Eltern-Kind-Turnen ihr Können und empfangen den Nikolaus. red