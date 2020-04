Kinder dürfen weiter ihre Bilder einschicken

Die Bildungsregion Haßberge verlängert ihren Malwettbewerb. Darauf macht das Landratsamt Haßberge aufmerksam. Im Internet sind die bisher eingesendeten Werke in der "Galerie der kleinen Künstler" zu bewundern.

Mit einem Malwettbewerb für die Kindergartenkinder und die Grundschüler ist die Bildungsregion Landkreis Haßberge in die Osterferien gestartet. Unter dem Motto "Ich freue mich schon auf ..." wurden die kleinen Landkreisbürger aufgerufen, zu Pinsel, Buntstiften und Bastelmaterialien zu greifen. In den vergangenen zwei Wochen sind zahlreiche bunte und kreative Kunstwerke entstanden, die im Briefkasten des Landratsamtes gelandet sind.

Die Einsendungen zeigen laut Landratsamt nicht nur künstlerisches Können und den Enthusiasmus der Kinder, sondern sie beschreiben auch sehr kreativ, was sie in ihrem Alltag aktuell alles so vermissen. Dies geht von der Schule bis hin zum Spieltreffen mit Freunden oder dem langersehnten Besuch bei Oma und Opa. Die Wunschliste für die "Zeit nach Corona" ist lang.

Weil für viele Familien die Zeit zu Hause wohl noch andauern wird, kam Schulrätin Susanne Vodde und Bildungskoordinatorin Anja Güll die Idee, die Aktion zu verlängern. "Nachdem die Kindergärten und Grundschulen vorerst noch nicht wieder zum Alltag zurückkehren können, haben wir uns überlegt, den Malwettbewerb noch etwas zu verlängern", so Landrat Wilhelm Schneider. Kleine Künstler können nun noch bis zum 31. Mai ihre Bilder an das Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, schicken. Anschließend wird eine Jury die drei schönsten Kunstwerke mit einem Überraschungspaket für den Sommer im Landkreis Haßberge auszeichnen.

Wer schon jetzt neugierig ist und bequem vom Sofa aus die eingesendeten Bilder bewundern möchte, kann dies online in der "Galerie der kleinen Künstler" tun (unter http://www.bildung-digital-erleben.de/malwettbewerb/). Alle Kunstwerke mit ihren Geschichten sind dort eingestellt und laden zum "Durchklicken" ein, so das Landratsamt. red