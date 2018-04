Kinder, die zuviel dürfen

Ein Fachelternabend zum Thema "Kinder, die zu viel dürfen, werden Erwachsene, die zu wenig können" gibt es in der Kindertagesstätte Pusteblume Gauaschach mit Herrn Dederich. Dieser findet am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in der Kindertagesstätte Pusteblume in Gauaschach statt. Anmeldungen werden bis zum 16. April unter der Telefonnummer 09350/441 entgegengenommen. red