Kinder denken anders und dementsprechend handeln sie auch oft anders, als Erwachsene es wollen. Bei einem Vortrag der Volkshochschule am Mittwoch, 9. Oktober, zeigt Referent Mathias Ge uß, wie man sich der Sprache und Denkweise von Kindern anpasst und Unterschiede in der Kommunikation überbrückt. Es werden die ersten sieben Jahre im Leben eines Kindes beleuchtet. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Löwenstraße 16. Bitte anmelden unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red