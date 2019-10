Kinder blicken hinter Kulissen des Müllheizkraftwerkes

Müllberge - Müllvermeidung - Mülltrennung. Zurzeit steht das Thema "Müll" im Fokus der Berichterstattung. Deshalb findet gleich zu Beginn der Herbstferien, am heutigen Montag, im Ferienprogramm des Kreisjugendrings (KJR) eine Aktion im Rahmen des Projektes "Neigschaud" statt. Abfall wird von jedem von uns produziert. Doch wo geht er hin, wenn die graue Tonne geleert wurde? Was passiert dann? Wer das herausfinden will, soll sich zu dieser Aktion anmelden (09571/940603). Bei einer Führung durch das Müllheizkraftwerk in Coburg-Neuses wird alles genau erklärt und die Teilnehmer dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein Bus sammelt an verschiedenen Haltestellen des Landkreises die Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren ein und fährt sie um 13 Uhr wieder zurück. In der Teilnehmergebühr von zwei Euro sind die Busfahrt, Führung, Betreuung und ein Imbiss eingeschlossen.

Wer ist Claudius?

Am morgigen Dienstag darf ausgeschlafen werden, damit die Kinder am Mittwoch, 30. Oktober, für eine Wanderung durch das Kleinziegenfelder Tal gestärkt sind. Um 11 Uhr treffen sich die Mädchen und Jungen am Parkplatz der "Schrepfermühle" zu einer gemütlichen dreistündigen Wanderung. Das hört sich schlimmer an, als es ist, denn es werden natürlich genügend Pausen gemacht, damit alle ihre mitgebrachte Brotzeit verzehren können.

Wer ist Claudius? Wo entspringt die Weismain? Klappert die Mühle wirklich am rauschenden Bach? Das sind Fragen, die eine Wanderführerin beantworten wird. Zum Abschluss, gegen 15 Uhr, gibt es für alle Teilnehmer Nudelgerichte und Pizza im Gasthaus "Schrepfermühle". Sieben Kinder können von Lichtenfels aus im KJR-Bus zum Startpunkt fahren. Interessenten treffen sich direkt am Parkplatz der Gaststätte (eventuell Fahrgemeinschaften bilden). Für einen Kostenbeitrag von sieben Euro dürfen Kinder ab sechs Jahren teilnehmen. In der Gebühr sind das Essen, ein Getränk und die Betreuung dabei.

Bei allen Angeboten ist nur eine schriftliche Anmeldung gültig. Der Flyer mit dem Anmeldeformular steht auf der Homepage zum Download bereit oder kann in der Geschäftsstelle des KJR angefordert werden. red