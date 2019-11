Kinder besser verstehen lernen

Die Volkshochschule Coburg bietet Eltern und Pädagogen Vorträge und Workshops an, die zum besseren Verständnis zwischen Erwachsenen und Kindern beitragen sollen. So findet am Samstag, 30. November, von 10 bis 13 Uhr der Workshop "Kommunikation - wie wir mit Kindern reden und was wir dabei über uns erzählen" statt und am Dienstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, geht es im interaktiven Vortrag "Zeit für Kinder - wie wir Kindern Werte geben" darum, wie man Kindern durch vorgelebte Werte Wurzeln geben kann. Beide Veranstaltungen finden in der VHS, Löwenstraße 16, statt. Anmeldungen sind unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red