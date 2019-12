Kinder beschenken Kinder

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Henneberg-Grundschule an einer weihnachtlichen Hilfsaktion, diesmal für "Geschenk mit Herz", eine Aktion der Hilfsorganisation "humedica e.V." mit Sitz in Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit "Sternstunden e.V." - welcher alle Transport- und Logistik-Kosten übernahm - und dem Medienpartner Bayern 2.

Dabei wurden in knapp drei Wochen sage und schreibe 125 "selbst gefüllte" Pakete mit Kleidung, Spiel- und Schulsachen sowie Körperpflegeartikeln gespendet, über die sich zu Weihnachten mindestens genauso viele Kinder in Osteuropa und Südamerika freuen werden. kcb