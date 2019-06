Kinder beschädigen geparktes Auto

Zwei Kinder haben mit ihren Fahrrädern am Mittwoch gegen 16 Uhr mehrere Kratzer an einem Auto verursacht, das auf Höhe der Rittergasse 2 in Ebern abgestellt war. Der Autofahrer, der in seinem Fahrzeug saß und wartete, stellte daraufhin einen älteren Mann zur Rede, der die Kinder begleitete. Dieser zeigte sich jedoch uneinsichtig, so dass die Polizei verständigt werden musste. Trotz Aufforderung ließ sich der ältere Mann mit den zwei Kindern nicht davon abhalten, weiterzugehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter Telefon 09531/924110.