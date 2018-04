Kinder begeistern Publikum

AB



Fast 70 Kinder des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen legten beim Frühjahrskonzert ein Zeugnis ihres Könnens ab und machten damit beste Werbung für die neu startende Bläserklasse.Mit mitreißenden lateinamerikanischen Grooves eröffneten die Jungen und Mädchen der Percussiongruppe "Rattabonga" mit Unterstützung der Flöten-Orff-Gruppe das Konzert. Dabei überzeugten die Kinder unter der Leitung von Gitta Lauger und Lorena Gawrikow mit großer Spielfreude und vollem Einsatz.Im Anschluss präsentierte sich die Bläserklasse von Lisa Schlund, die sich im zweiten Ausbildungsjahr befindet. Ton- und taktsicher und bemerkenswert souverän trug sie ein beachtliches Repertoire mit Stücken wie "Latin Fire" oder "You'll be in my Heart" aus dem Film "Tarzan" vor.Besonders beeindruckt zeigten sich die Eltern von den Fortschritten der neu formierten Bläserklasse unter der Leitung von Christine Stark. Die knapp 30 Kinder spielen erst seit September zusammen und präsentierten sich erstmals der Öffentlichkeit. Dabei konnten sie nicht nur mit einem ausgewogenem Orchesterklang und einer großen Instrumentenvielfalt punkten, sondern auch mit ihrem kurzen, erfrischenden Programm ein erstes Ausrufezeichen setzen. Dass dies nach nur wenigen Monaten möglich war, ist dem bewährtem Konzept der Bläserklasse zu verdanken, die die individuelle Förderung im Instrumentalunterricht mit den motivierenden Orchesterproben verbindet.Das Finale bestritten dann alle Gruppen gemeinsam. Sie machten mit dem Stück "Kokoleo" Lust auf weitere Konzerte und Auftritte. Im Anschluss konnten alle Kinder mit ihren Eltern noch fleißig Instrumente ausprobieren und sich über die zahlreichen Angebote des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen informieren.Bereits in den nächsten Wochen starten die Vorbereitungen für eine neue Bläserklasse. Los geht es am 24. April mit einem Elternabend und am 5. Mai mit dem Findungstag. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.mv-fb.de