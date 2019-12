Kinder bauen Krippen für Liah

Es ist immer wieder spannend, weiß der Hirschaider Krippenbaumeister Horst Wende, wenn Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren ihre eigene Krippen und ihre eigenen Figuren aus Ton modellieren und dann bei über 1000 Grad brennen lassen. "Und das ohne Mithilfe der Eltern, die nur am Schluss beim Anmalen der gebrannten Krippen mit dabei sind."

Begeistert bei der Sache

Alle 36 Kinder waren hell begeistert vom diesjährigen Krippenbau-Kurs in Hirschaid unter der Anleitung Wendes und sie waren froh, dass alle ihre Tonkrippen mitsamt Figuren den "Hitzetest" von 1050 Grad heil überstanden haben. Nun sollen die Ton-Krippela öffentlich ausgestellt werden, und zwar beim Hirschaider Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag. Zusammen mit etwa 40 ganz neu gebauten Krippen von Erwachsenen können die kleinen Kunstwerke und die herrliche Mimik der kleinen Figürchen mit freudig-strahlenden Gesichtern bestaunt werden, und dies zu einem guten Zweck! Unter dem Motto "Kinder helfen Kinder" möchten die kleinen wie auch die großen Krippenbauer dem kranken Baby Liah aus Buttenheim helfen. Der Erlös von freiwilligen Spenden zu dieser Ausstellung sollen an das an Leukämie erkrankte Kind gehen. Horst Wende: "Die Hirschaider Krippenbauer möchten sich im voraus herzlich dafür bedanken." red