Kinder bauen Insektenwohnungen

Bei einer Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) Forchheim am Samstag, 31. August, von 10 bis 16 Uhr können Kinder einen Einblick in die Imkerei gewinnen. Gebaut werden Insektenwohnungen insbesondere für Wildbienen. Samenkugeln für den heimischen Garten werden geknetet. Des Weiteren wird über Bienen und über die Imkerei im Landkreis Forchheim informiert. Dazu gehören auch ein Blick ins Bienenvolk, Probieren von verschiedenen Honigarten und Herstellung von Bienenwachskerzen. Ein Suchbildrätsel am Kreislehrbienenstand in Lützelsdorf und ein Malwettbewerb runden den Kurs ab. Honigbrote und Getränke werden gereicht. Materialien, Getränke und ein Mittags- und/oder Nachmittags-Snack sind in der Gebühr enthalten. Anmeldung und Information im VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, Telefon 09191/861060 oder im Internet unter www.vhs-forchheim.de. red